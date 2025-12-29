A tres días de que inicie el nuevo esquema de separación de residuos en la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la entrega de contenedores de tres colores distintos en las viviendas capitalinas para que la población separe sus residuos en tres categorías a partir del 1 de enero de 2026.

De esta forma, a partir del próximo jueves, los residuos se separarán en tres fracciones y deberán depositarse en contenedores de color verde para los residuos orgánicos; gris para los residuos reciclables -por ejemplo, PET, botellas de vidrio o envases tetrapack- y naranja para los no reciclables, que son los residuos sanitarios.

“Aquí están unos botes, miles de botes que vamos a distribuir. Les vamos a dar tres por vivienda, para que ustedes sepan, en cada bote, de cada color, qué es lo que tenemos que depositar”, dijo al presentar la campaña “Transforma tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar”, ante vecinos de la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco.

Brugada lleva a domicilios contenedores para separar residuos (29/12/2022). Foto: Especial

Tras advertir que en la CDMX, cada persona produce en promedio, un kilo de basura al día, Brugada Molina señaló que el objetivo será recuperar el 75% de los residuos que se producen en los hogares.

“Casi el 60% de lo que producimos es residuo orgánico y, lo demás, el 21%, son residuos inorgánicos; y el otro 21 por ciento, son los residuos que ya no se pueden reciclar (...), así que consideramos que, de toda la basura que se produce en casa, el 75% se puede transformar o recuperar, y ése es el gran objetivo que tenemos, por eso, es muy importante la separación o la clasificación de los residuos”, señaló.

Brugada entrega los primeros contenedores para separar residuos (29/12/2022). Foto: Especial

Entregarán 20 camiones nuevos de limpia en enero

La mandataria adelantó que el 6 de enero del próximo año, el Gobierno de la CDMX entregará a las alcaldías 50 nuevos camiones de limpia, como parte del compromiso que hizo su administración para entregar a cada demarcación la misma cantidad de camiones que adquieran las alcaldías.

“El 6 de enero estamos convocando a todos los alcaldes de la ciudad, para que podamos entregarles sus camiones nuevos del servicio de limpia. Son 50 camiones nuevos, porque los alcaldes ya compraron otros 50, y mi compromiso fue: por cada camión de limpia nuevo que ponen las alcaldías, el Gobierno de la ciudad pone otro más”, resaltó.

Entregarán 20 camiones nuevos de limpia en enero (29/12/2025). Foto: Especial

