La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó diversos dispositivos de seguridad del 26 al 28 de diciembre, como parte de la estrategia de prevención y combate al delito, mediante los cuales se detuvo a 38 personas por diversos crímenes.
La SSC informó que, de los detenidos, 10 fueron por robo a transeúnte, uno por robo a negocio y 22 por delitos contra la salud.
Asimismo, se detuvo a un hombre en Iztapalapa que portaba un arma de fuego, cartuchos útiles y marihuana, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
De igual forma, se realizaron 2 mil 4 revisiones a motocicletas; en la alcaldía Cuauhtémoc se efectuaron 489, en Álvaro Obregón 240, en Azcapotzalco 242 y en Iztapalapa 478, entre otras demarcaciones.
Como resultado de las inspecciones, se levantaron 269 infracciones por faltas al Reglamento de Tránsito, con énfasis en la falta del casco protector, y un total de 266 motocicletas fueron remitidas a depósitos vehiculares.
Durante los operativos, se desplegaron mil 384 efectivos de la SSC por día y 308 vehículos oficiales. Además, se contó con el apoyo de 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con ocho unidades.
