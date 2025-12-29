Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un taxista señalado por robar y retener a una mujer en la alcaldía Tlalpan.

Policías asignados a la vigilancia de San Miguel Ajusco fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, tras un reporte de robo a transeúnte.

Al arribar a la esquina de Jazmín y Orquídea, los uniformados localizaron a una mujer de 27 años, quien refirió que había tomado un taxi con destino a Coyoacán, pero se quedó dormida y al despertar el conductor la había trasladado a otro sitio.

De acuerdo con el testimonio, el taxista la amenazó con un arma blanca y, tras despojarla de varios objetos de valor, la obligó a bajar del vehículo para después huir.

Los monitoristas del C2 Sur iniciaron la búsqueda del taxi, el cual fue ubicado sobre la avenida Picacho Ajusco y la calle San Blas, en la colonia Héroes de 1910, informó la SSC.

Los oficiales alcanzaron el vehículo, le cerraron el paso y realizaron una revisión preventiva al sospechoso, a quien le aseguraron un desarmador, un collar de mujer color blanco y un bolso de mano color negro con la cantidad de dinero que la víctima declaró portar.

El taxista fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

