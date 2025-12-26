La jefa de Gobierno, Clara Brugada, estuvo en la colonia La Forestal, de la alcaldía Gustavo A. Madero, para desear felices fiestas y repartir cobijas y juguetes.

Ahí anunció que para 2030 la Ciudad de México tendrá ocho líneas de Cablebús, y pidió a las y los vecinos de esta zona celebrar el fin de año de manera pacífica.

“Queremos que en sus casas tengamos mejores condiciones, tengamos risas, sueños compartidos y convivencia feliz. Es el tiempo para pensar en los grandes sueños y en los grandes propósitos para el próximo año. Y estos días espero que aquí, que en Cuautepec se viva de manera pacífica. Como sabemos, tenemos el tiempo para vivir, convivir, pero hagámoslo de manera pacífica”, expuso.

Recordó que la Línea 1 del Cablebús se construyó en la zona de Cuautepec, y que actualmente se construyen tres nuevas líneas en Álvaro Obregón, Tlalpan y Milpa Alta.

“Y después vamos a construir una más en Xochimilco y otra más en Cuajimalpa. De tal manera que tendríamos, ya, alrededor, en 2030, vamos a tener ocho líneas de Cablebús volando por los aires de la Ciudad de México, para apoyar a los que menos tienen, a los que viven más lejos, el mejor transporte del mundo para los que más lo necesitan”.

La Jefa de Gobierno le prometió a las y los vecinos de esta zona de Cuautepec construir una Utopía en 2026; de igual forma, les informo que en la Gustavo A. Madero están construyendo la Casa de las 3R y la Clínica Condesa. Asimismo, comentó que están reforzando la seguridad en toda la demarcación.

Durante el evento, los secretarios de Bienestar, Vivienda y Protección Civil informaron sobre los programas y acciones que implementa el Gobierno capitalino a favor de las y los vecinos.

Después de los discursos, Clara Brugada entregó de manera simbólica dos pares de cobijas y posteriormente encabezó la rifa de juguetes.

“Vamos aquí, en Cuautepec, a continuar con el programa que ayuda a las partes altas, que es donde hay más frío. Así que vamos a iniciar, con esto, concluyo, deseo que todas y todos ustedes sean muy felices. Muy, muy felices. Y que el Año Nuevo nos encuentre a todas y todos trabajando por la transformación de la Ciudad de México. ¡Un fuerte abrazo y un beso grande a todas y todos ustedes! ¡Que viva Cuautepec, felices fiestas y feliz Año Nuevo!”, aseveró la mandataria capitalina.

