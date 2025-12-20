Más Información

Esta noche la jefa de Gobierno, , inauguró el en el Zócalo capitalino, el cual se mantendrá hasta el próximo 4 de enero de 2026.

La Plaza de la Constitución se convirtió en una gran con la colocación de un Nacimiento y tres árboles de Navidad monumentales. De igual forma, se instaló un túnel de luces de 150 metros de longitud y una zona desde donde cae nieve artificial.

Las figuras del Nacimiento monumental mueven los ojos, por lo que esto fue algo que sorprendió a las y los visitantes.

Los tres árboles de Navidad monumentales, elaborados con flores de Nochebuena del suelo de conservación de la Ciudad, están rodeados de una gran piñata, y de juguetes tradicionales como el balero, guitarra y tambores.

La Plaza de la Constitución se convirtió en una gran Villa Navideña con la colocación de un Nacimiento y tres árboles de Navidad monumentales, un túnel de luces de 150 metros de longitud y una zona desde donde cae nieve artificial. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)
La Plaza de la Constitución se convirtió en una gran Villa Navideña con la colocación de un Nacimiento y tres árboles de Navidad monumentales, un túnel de luces de 150 metros de longitud y una zona desde donde cae nieve artificial. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)

Las figuras de dos grandes velas y una Nochebuena también adornan esa parte de la villa navideña.

El túnel de luces era ocupado por parejas y familias para sacarse selfies y la fotografía del recuerdo de este primer día del Festival Luces de Invierno.

La mayor atracción, sin duda, fue la zona en la que se colocó un pasaje desde donde cae nieve artificial. Ahí se pudo apreciar a varias personas extender sus manos, reír y maravillarse con esta simulación. También algunos aprovechan para bailar y cantar las canciones navideñas que se escuchaban.

La Jefa de Gobierno subrayó que con este Festival concluyen las grandes actividades de este año que se realizaron en el Zócalo, que incluyeron conciertos, la partida de la Rosca de Reyes, la Ofrenda Monumental de Día de Muertos y la entrega de programas sociales.

“Quiero desearles lo mejor. La mejor fiesta decembrina está en nosotros mismos. ¡Feliz Navidad! Y tenemos también, en Paseo de la Reforma, la Gran Fiesta Electrónica, la más grande del mundo. El 31 de diciembre a las 6:00 de la tarde los esperamos en Paseo de la Reforma. ¡Muchas felicidades!”, apunto.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López-Bayghen, explicó que esta villa navideña también cuenta con un escenario en el que se realizarán 76 conciertos. Se presentarán artistas como Anita Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Los Askis, La Coreañera, Cecilia Toussaint, La Barranca, Los Amantes de Lola, y Pérez Prado, entre otros.

