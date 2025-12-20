Un grupo de comerciantes y dueños de juegos mecánicos que laboran en la Alameda Central, bloqueó este sábado la avenida Juárez, a la altura del Hemiciclo a Juárez, en la zona centro de la Ciudad de México, para exigir a las autoridades que se les permita participar en la romería navideña, luego de que no se les otorgaron espacios para instalarse.

Repliegan a comerciantes que bloqueaban Avenida Juárez en el Centro de la CDMX. Foto: Francisco Rodriguez

La protesta se concentró en el cruce de Avenida Juárez y Avenida Balderas, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde los manifestantes intentaron colocarse sobre la vialidad como medida de presión. En el lugar se desplegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que impidió su instalación y procedió al repliegue del grupo.

Del lado de Avenida Hidalgo permanecen colocados juegos mecánicos, mientras que los comerciantes insistieron en su demanda de ser considerados dentro de la romería navideña que se desarrolla en la Alameda Central.

Lee también: Continúa montaje de escenarios de Los Reyes Magos y Santa en explanada del Monumento a la Revolución; Feria de la Muñeca Lele está abierta

🔴 Comerciantes y dueños de la verbena navideña se colocan en Avenida Juárez, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se los impiden



📹 Francisco Rodríguez pic.twitter.com/W3518bHYvQ — El Universal (@El_Universal_Mx) December 21, 2025

Los trabajadores aseguraron que en años anteriores trabajaron en el Monumento a la Revolución pero fueron desplazados por una empresa desde hace dos años.

“No nos han permitido instalarnos porque un empresario dijo que no quería nada, que quería la exclusividad y pues no, nos sacaron de Revolución, no tenemos nada”, aseguró David, trabajador de la feria.

El comerciante, que forma parte del grupo que mantiene un bloqueo sobre avenida Juárez para exigir a autoridades de la Ciudad de México que se les permita colocar sus negocios en la Alameda Central, también denunció que hubo agresiones de parte de los policías que les impidieron instalarse.

“Agredieron a un compañero, tenemos aquí bloqueado y esperamos una solución para ponernos del otro lado como anteriormente se hacía”, dijo David.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr