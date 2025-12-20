Este sábado se mantiene la instalación de escenarios de Santa Claus y Los Reyes Magos en la explanada del Monumento a la Revolución, a pesar de la oposición vecinal.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL, se pudo apreciar a trabajadores que continúan colocando la estructura metálica de algunos escenarios.

Continúan montando escenarios de los Reyes Magos y Santa Claus en la explanada del Monumento a la Revolución. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Asimismo, se observaron algunas imágenes de trineos y animales que acompañarán estos escenarios, en donde cada año cientos de personas acuden para tomarse una fotografía con Santa Claus y los Reyes Magos.

Algunas personas que caminaban por ahí miraban estos trabajos y otros más sacaban fotografías.

A unos metros de distancia de este montaje, ya se encuentra abierta al público la Feria de la Muñeca Lele, en donde se ofrecen figuras y diversos productos como bolsas, carteras, ropa y alhajeros con la imagen de esta muñeca emblemática.

Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Lo que también se ofertan son fotografías con una imagen de tamaño real de la Muñeca Lele y de Santa Claus, de a 50 pesos cada una.

Vecinos de la colonia Tabacalera rechazan la instalación de la Feria de la Muñeca Lele y la romería navideña en el Monumento a la Revolución.

