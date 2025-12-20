Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perritos policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Killer, Zory, Layla, Randy, Kira, Yaky y Mali, son los perritos que forman parte de los binomios que participan en el dispositivo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), desplegado en los ciertos de Bad Bunny.

La SSC informó que los siete lomitos están especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.

Desde el 10 de diciembre, la Policía de la Ciudad de México montó un dispositivo de seguridad y vialidad durante las presentaciones del cantante Bad Bunny, realizadas en el Estadio GNP.

Killer y Zory, los perritos policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX. Foto: Especial.

En el dispositivo participan mil 166 policías, apoyados por 39 vehículos oficiales, 10 motopatrullas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, informó la SSC.

También, 650 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) realizan recorridos de seguridad en las entradas, salidas, pasillos, estacionamientos y gradas para prevenir incidentes.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito lleva a cabo labores viales para agilizar la movilidad de los automovilistas y peatones, así como para controlar el estacionamiento en las vías de acceso, tanto al arribo como al término del evento.

