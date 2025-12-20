Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de dependencias del Gobierno federal, detuvieron en calles de la alcaldía Azcapotzalco a Simón Giovanni Portillo Loredo, alias "El Basi", presunto integrante de Los Malportados.

La captura se logró tras el seguimiento de denuncias por la probable venta de droga en un inmueble de la mencionada demarcación, informó la SSC.

Los elementos de la SSC y la FGJ implementaron técnicas de investigación en el lugar hasta recabar los datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión a un juez de control.

Una vez que el jurista liberó el mandamiento, se desplegó un operativo en el domicilio ubicado en el andador Amapilca, de la colonia Santiago Ahuizotla, donde se aseguraron dos bolsas con marihuana, una libreta y un teléfono celular.

Asimismo, se detuvo al sospechoso de 33 años, quien ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

La SSC aseguró que "El Basi" cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo.

Los Malportados son un grupo delictivo generador de violencia dedicado al narcomenudeo y la extorsión, cuya zona de operaciones está al poniente de la Ciudad de México, afirmó la Secretaría de Seguridad.

