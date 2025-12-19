Más Información
Un comerciante perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atacado a balazos en la vía pública, en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. El homicidio ocurrió sobre Calle 4, a la altura del número 339, casi esquina con Unión, cerca de un local dedicado a la venta de pollo.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos y comerciantes de la zona escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego. Al salir a la calle, encontraron a un hombre tendido sobre el asfalto, inconsciente y con visibles heridas provocadas por proyectiles.
Testigos señalaron que se trató de un ataque directo. Los agresores, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, huyeron del lugar con dirección al municipio de Nezahualcóyotl; uno de ellos portaba casco blanco y el otro de color anaranjado.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de Protección Civil de Iztacalco, quienes realizaron la valoración del lesionado, un hombre de aproximadamente 34 años. Los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de disparos de arma de fuego, con lesiones en pierna, brazo y abdomen del lado izquierdo.
La zona fue acordonada por los uniformados, quienes cubrieron el cuerpo con una sábana azul y dieron aviso a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, personal de Servicios Periciales arribó para llevar a cabo el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.
Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas. Las autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables del homicidio.
