Un comerciante perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atacado a balazos en la vía pública, en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. El homicidio ocurrió sobre Calle 4, a la altura del número 339, casi esquina con Unión, cerca de un local dedicado a la venta de pollo.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos y comerciantes de la zona escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego. Al salir a la calle, encontraron a un hombre tendido sobre el asfalto, inconsciente y con visibles heridas provocadas por proyectiles.

Testigos señalaron que se trató de un ataque directo. Los agresores, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, huyeron del lugar con dirección al municipio de Nezahualcóyotl; uno de ellos portaba casco blanco y el otro de color anaranjado.

Lee también En Xalatlaco, se enfrentan policías y presuntos talamontes

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de Protección Civil de Iztacalco, quienes realizaron la valoración del lesionado, un hombre de aproximadamente 34 años. Los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de disparos de arma de fuego, con lesiones en pierna, brazo y abdomen del lado izquierdo.

La zona fue acordonada por los uniformados, quienes cubrieron el cuerpo con una sábana azul y dieron aviso a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, personal de Servicios Periciales arribó para llevar a cabo el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas. Las autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables del homicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr