Una mujer perdió la vida luego de ser agredida con disparos de arma de fuego, presuntamente por su expareja sentimental, en un hecho ocurrido en la avenida Añil y el Canal de Río Churubusco, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), oficiales que realizaban patrullajes preventivos escucharon detonaciones y se aproximaron al sitio. Al arribar, localizaron a la mujer sin vida y, en ese momento, el sujeto armado se autolesionó en el pecho.

El presunto agresor fue trasladado bajo custodia policial a un hospital; sin embargo, posteriormente fue reportado sin vida.

La zona fue acordonada por elementos de la SSC para permitir el trabajo de los servicios periciales, mientras se dio aviso al Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente para el esclarecimiento del caso.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias y responsabilidades en este hecho.

