Un hombre perdió la vida la mañana de este viernes luego de caer desde el quinto piso de una vivienda ubicada en calles de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, informaron autoridades capitalinas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos fueron reportados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes alertaron sobre una persona que había sufrido una caída en un inmueble localizado sobre la avenida 20 de Noviembre, a la altura de Diagonal 20 de Noviembre.

Al arribar al sitio, policías se entrevistaron con un joven de 18 años quien refirió que momentos antes su padrastro, de 42 años, sostuvo una discusión con su madre y posteriormente se arrojó por una ventana del edificio.

Paramédicos que acudieron al lugar realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Ante ello, los uniformados procedieron a acordonar y resguardar la zona conforme a los protocolos de actuación policial.

El cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica al interior de la unidad habitacional, cercana a un pequeño parque, y fue cubierto en espera del arribo de personal especializado. De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación y solicitó la intervención de los servicios periciales para el procesamiento del lugar y el esclarecimiento de las causas del deceso.

Las autoridades indicaron que las indagatorias continuarán para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

afcl