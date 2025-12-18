Más Información
A través de N más Foro se informó que una mujer fue víctima de intento de feminicidio afuera del metro Hidalgo, cuando un hombre le roció thinner y después quiso incendiarla.
De acuerdo con reportes preliminares, la mujer se encontraba con sus hijos menores de edad cuando un sujeto le roció thinner e intentó encenderla en llamas y golpeó a dos menores.
Servicios de emergencias llegaron al lugar para atender el reporte y buscar al responsable que se fue a la fuga. Autoridades no han ofrecido una versión oficial.
Según Foro Tv, paramédicos valoraban si las víctimas necesitan atención médica de emergencia.
