Más Información

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

A través de N más Foro se informó que una mujer fue víctima de intento de afuera del , cuando un hombre le roció thinner y después quiso incendiarla.

De acuerdo con reportes preliminares, la mujer se encontraba con sus hijos menores de edad cuando un sujeto le roció thinner e intentó encenderla en llamas y golpeó a dos menores.

Servicios de emergencias llegaron al lugar para atender el reporte y buscar al responsable que se fue a la fuga. Autoridades no han ofrecido una versión oficial.

Lee también:

Según Foro Tv, paramédicos valoraban si las víctimas necesitan atención médica de emergencia.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]