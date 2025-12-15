La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó, mediante un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 12 de diciembre, que ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información veraz, útil y oportuna que contribuya a la localización y detención de dos hombres imputados por el delito de feminicidio.

La FGJCDMX detalló que se otorgará una recompensa de 500 mil pesos por datos que coadyuven de manera eficaz a la localización, aprehensión y puesta a disposición ante la autoridad judicial de Julio César Aparicio Montalba, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Asimismo, se ofrece el mismo monto de recompensa para quien aporte información que permita localizar y detener a José Damián Barrera Pérez, nacido el 3 de mayo de 1986, imputado por el delito de feminicidio.

De acuerdo con el acuerdo oficial, la información podrá proporcionarse las 24 horas del día, los 365 días del año, en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicadas en calle Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Fiscalía precisó que, si dos o más personas aportan información con la misma veracidad y utilidad, la recompensa será entregada a quien la haya proporcionado primero. En caso de que los datos se entreguen de manera simultánea, el monto será distribuido de forma proporcional, conforme a la utilidad de la información.

Se aclaró que la recompensa no será entregada a personas servidoras públicas que desempeñen funciones en instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia.

Además, la FGJCDMX puso a disposición el correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx y el número telefónico 55 53 45 54 00 para recibir información confidencial relacionada con estos casos.

