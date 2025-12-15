“¿Acepta transferencia? No traigo tarjeta tampoco”, pregunta un cliente a Teresa de Jesús Florentino, locataria en el Mercado Morelia, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ella le enseña el cartel con su número de cuenta bancaria exhibido en su local de pollos: “Transferencias a este número”.

En menos de cinco minutos, él le transfiere los 150 pesos que le cuesta la pechuga. Así ha sido desde la pandemia, cuando los clientes comenzaron a cargar menos efectivo, cuenta la locataria.

“Ya se nos iban clientes porque ya muchos no usan efectivo, entonces tuvimos que ponernos truchas porque si el cliente no nos da su dinero, se los da a ellos [supermercados], entonces ellos salían ganones y nosotros no”, dijo quien tramitó una cuenta exclusiva para su negocio.

Indicó que desde entonces sus ventas se incrementaron 20%.

Lee también Posadas 2025: ¿cuál es el origen de las piñatas en México y su significado?

Algunos locatarios señalan que desde que aceptan transferencias bancarias sus ganancias se han incrementado 20% o 30%. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

En el mismo mercado, Fernando Villa, quien arregla impresoras, explicó que “como mis trabajos se cobran más, pues no hay clientes que carguen esa cantidad, y como no le entiendo a las tarjetas, pues, dije, por transferencia, nada más les paso mi número de cuenta”.

Expuso que desde que le pagan con transferencia, sus ventas se incrementaron 30%.

En la alcaldía Venustiano Carranza, en el Mercado de La Merced, Ricardo Robles, quien vende tenis, indicó que muchos de sus clientes dejaron de cargar efectivo y que eso lo obligó a habilitar el cobro por transferencia bancaria.

Lee también Clara Brugada entrega vales de Mercomuna; confía en aprobación del paquete presupuestal

“Sí, una ventaja es que ya no pierdo ventas grandes o pedidos que sé que luego me van a dejar. Por ejemplo, si alguien me compra algo, ya nada más me lo transfiere y lo saco, si quiero, el mismo día. Desde la pandemia la gente así se acostumbró”, comentó.

Hilario Armenta, quien vende materias primas en el Mercado de Jamaica, subrayó que los clientes ya no suelen traer efectivo, por lo que tuvo que adaptarse. “O nos adaptamos o no sale, así es esto, no sale y antes me tocaba que se nos iban los clientes o preferían los mercados más grandes como el Walmart, sólo por ese detalle de que todo electrónico”, puntualizó.

Ignacio Servín, quien tiene su local de pollos en el Mercado La Viga, refirió que “aquí la mayoría sí paga con efectivo, pero hay otros que les gusta por tarjeta o transferencia. No es que prefiramos un pago en especial, todo es bueno, pero así no hay de que no traigo, como antes a veces nos pasaba”.

Lee también Aprueban convenio para saldar deuda de Chimalhuacán con la CFE; adeudo asciende a más de 184 mdp

“Transición silenciosa, pero profunda”

La coordinadora del programa Desarrollo de Mercados Públicos de Nacional Financiera (Nafin), Mayra Mora, indicó que los pagos electrónicos se han vuelto necesarios para los locatarios, pues cada vez más clientes prefieren usar tarjeta o celular antes que cargar efectivo.

Destacó que esta transición “silenciosa, pero profunda”, ha obligado a los locatarios a modernizarse sin perder su estilo tradicional.

“Para muchos locatarios, aceptar pagos digitales dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad. Cada vez más clientes prefieren pagar con tarjeta o celular y contar con estas opciones significa no perder ventas, atraer nuevos consumidores y ofrecer una experiencia segura y cómoda”, refirió.

Lee también Cierran estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende del Metro CDMX; anuncian rutas alternas

Agregó que aceptar transferencias facilita a los locatarios el control de ingresos, se reducen riesgos y se abre la puerta a la formalización, lo que permite acceder a créditos y programas de financiamiento.

“El cambio no está exento de retos: persisten temores a fraudes, desconfianza hacia la tecnología y falta de dispositivos adecuados”, dijo.

Mayra Mora resaltó que a través del programa Desarrollo de Mercados Públicos se ha brindado capacitación directa a comerciantes de distintas alcaldías, con el fin de profesionalizar sus negocios, ordenar sus finanzas y mejorar su imagen. “La capacitación no sólo enseña el uso de herramientas, sino que acompaña a los locatarios en el proceso, resolviendo dudas y ayudándolos a perder el miedo”, anotó.

Lee también “No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

Este diario buscó la postura de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad y al cierre de esta edición no hubo respuesta.

“El 80% ya acepta transferencias”

Daniela Balbino, consultora financiera e investigadora de México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que la inclusión financiera en términos de pagos digitales creció exponencialmente a partir de la pandemia, lo que “obligó justamente a prescindir o a tratar, digamos, de sustituir el uso de efectivo por pagos digitales”.

Destacó que en la capital al menos 80% de los locatarios ya aceptan pagos electrónicos como transferencia, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

Agregó que 86.3% de los hombres ya cuentan con este método de pago y 75% de las mujeres también.

Lee también Así es el nuevo Jardín Hondonada de Chapultepec

La especialista aseguró que el pago con transferencia para los locatarios es mucho más sencillo y menos costoso que aceptar pago con tarjeta, pues este último requiere una infraestructura que “muchas veces no están dispuestos a pagar”.

Además de que los pagos con tarjeta generan comisión que deben asumir los locatarios y las transferencias electrónicas no representan ningún costo a la hora de cobrar.

Recordó que algunos locatarios trasladan esa comisión que puede ir entre 3% y 5% al consumidor, para compensar dicha cantidad, lo que termina afectando a los clientes.

Consideró que aunque el efectivo no va a desaparecer pronto, es indispensable manejar pagos digitales para no perder clientes.