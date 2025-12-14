El Metro CDMX informó este jueves el cierre temporal de las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende, ambas correspondientes a la Línea 2, desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de pasajeros en dichos puntos.

A través de sus redes sociales, Adrián Ruvalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, dio a conocer el aviso dirigido a las personas usuarias que se trasladan hacia el Centro Histórico, a quienes exhortó a tomar previsiones.

Lee también Pegan micas en placas para evitar fotomultas en el Edomex

Como alternativas de movilidad, el Metro recomendó utilizar las estaciones Bellas Artes, que conecta con las Líneas 2 y 8, así como San Juan de Letrán, de la Línea 8, para acceder a la zona centro de la capital.

Finalmente, el Metro CDMX pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y agradeció la comprensión ante las afectaciones que este cierre pueda generar en los traslados cotidianos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL