La transición al nuevo órgano de transparencia, que ya no sería autónomo y estaría sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, no implica que estén en riesgo los derechos a la transparencia y protección de datos personales, ni tampoco una situación de crisis, afirmó la secretaria de la Contraloría General de la capital, Nashieli Ramírez Hernández.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la contralora general recordó que aún no está aprobado el dictamen correspondiente en el Congreso, pero se trabajará este fin de semana, pues tiene que quedar antes del lunes 15 de diciembre.

“Estamos esperando que en el transcurso de este fin de semana, o el propio lunes, la iniciativa que se está proponiendo entre a votación. Hay dos iniciativas: una, la presentada por la jefa de Gobierno (Clara Brugada) y a la cual acompañamos, que tiene que ver con la transformación del Info-CDMX en un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de la Contraloría, y el otro es un órgano descentralizado dependiente de la secretaría.

“Había como dos propuestas a discusión en comisiones unidas en el Congreso, suponemos que se va a llegar al punto de la aprobación a que sea un organismo desconcentrado y que entre en funciones normativamente a partir de la próxima semana”, detalló.

Ante esto, aseveró que la propia iniciativa contempla 180 días para que se haga la reorganización del Info-CDMX a la nueva estructura administrativa, por lo que aseguró que no será una “transición acelerada”, sino bastante lenta que permitirá ir analizando cómo se va a reestructurar.

“¿Qué es lo que sí se va a cuidar? Transformar no implica que estén en riesgo los derechos ni a la información ni a la protección de datos personales, que son básicamente lo que es.

“La gran preocupación es cómo las instituciones siguen siendo garantes de derechos y, en este caso, una institución como el Info, en su estructura anterior, como en la que venga, va a seguir siendo la institución garante de los derechos a la información y garante de los derechos a la protección de datos personales de las personas que habitamos y transitamos por la Ciudad”, afirmó.

Ramírez Hernández señaló que, aunque no sea un órgano autónomo —como lo era el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX)— se seguirán dando las herramientas institucionales para poder garantizar que estos derechos de las personas sean cumplidos.

“Siempre he pensado —y mira que vengo de un organismo autónomo (la Comisión de Derechos Humanos capitalina)— que la gran discusión era: ¿qué te hace más autónomo? ¿La autonomía está definida por la lejanía que tengas con el gobierno? ¿Por qué nunca te sientes con el gobierno?

“La autonomía está centrada en que siempre piensen en las víctimas y en las personas, y tu cercanía o no a las estructuras de gobierno se dan en la medida en que vayas atendiendo a las personas”, aseguró.

En este sentido, advirtió que, como órgano garante, cuya tarea es obligar a las instancias del gobierno a dar información, a tener sus portales de transparencia con la información adecuada, eso se puede hacer y se seguirá haciendo “ya sea que seamos primos, vecinos o no”, por lo que afirmó que esas funciones seguirán operando “sin detenimiento”.

Sostuvo que se resolverá 80% de los pendientes que hayan quedado en el Info-CDMX, pues recordó que el otro 20% corresponderá a los demás organismos garantes, como son el instituto electoral, el Tribunal Electoral, el Congreso o la Comisión de Derechos Humanos local, los cuales “ya no nada más van a ser sujetos obligados”, sino que dentro de sus estructuras de control van a tener el organismo garante.