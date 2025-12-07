Más Información
Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada
Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo
La alcaldía Magdalena Contreras y la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción de la Ciudad de México firmaron un convenio para que esta última brinde acompañamiento técnico permanente para la planeación, supervisión y certificación de la obra pública en la demarcación.
En un comunicado, la alcaldía señaló que este convenio incluirá la supervisión y certificación de los supervisores de obra, así como la revisión técnica de proyectos.
Lee también Aguinaldo Seguro en CDMX; SSC emite recomendaciones y despliega más de 14 mil policías
Además de la creación anticipada de bancos de proyectos para agilizar contrataciones, apoyo en procesos de transparencia y contratación con empresas formales y verificadas.
“Gracias a este convenio con la Cámara tendremos mejores obras, mejor supervisión y, sobre todo, evitaremos cualquier tentación de corrupción. La Cámara conocerá los proyectos, los contratos y acompañará cada etapa de la obra pública. Esto garantiza transparencia, calidad y una inversión responsable en beneficio de la ciudadanía”, dijo el alcalde, Fernando Mercado.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]