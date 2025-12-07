La alcaldía Magdalena Contreras y la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción de la Ciudad de México firmaron un convenio para que esta última brinde acompañamiento técnico permanente para la planeación, supervisión y certificación de la obra pública en la demarcación.

En un comunicado, la alcaldía señaló que este convenio incluirá la supervisión y certificación de los supervisores de obra, así como la revisión técnica de proyectos.

Además de la creación anticipada de bancos de proyectos para agilizar contrataciones, apoyo en procesos de transparencia y contratación con empresas formales y verificadas.

⁠“Gracias a este convenio con la Cámara tendremos mejores obras, mejor supervisión y, sobre todo, evitaremos cualquier tentación de corrupción. La Cámara conocerá los proyectos, los contratos y acompañará cada etapa de la obra pública. Esto garantiza transparencia, calidad y una inversión responsable en beneficio de la ciudadanía”, dijo el alcalde, Fernando Mercado.

