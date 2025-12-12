La comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX), Laura Lizette Enríquez, confió en que el próximo organismo de transparencia y protección de datos personales supere lo más pronto posible la curva de aprendizaje.

“Que esto sea una transición y no una eliminación del Info, ese sería mi deseo… capitalinos, autoridades y diputados han reconocido el trabajo, trascendencia y legado que deja el instituto; entonces, lo que queremos es que sea un legado vivo, que no se nos extrañe con nostalgia, sino que se nos recuerde con cariño, con el legado que hemos dejado y que sea un legado que continúe vigente, ese sería mi deseo en una transición compleja”, sostuvo.

En entrevista con EL UNIVERSAL pidió un voto de confianza al nuevo órgano de transparencia, el cual ya no sería autónomo y estaría sectorizado a la Secretaría de la Contraloría.

“Hay que dar un voto de confianza al modelo que surja, no sin la exigencia ciudadana: ese acompañamiento social y ese compromiso de los servidores públicos en este nuevo modelo, el que sea que surja, porque lo que estamos tutelando, las autoridades que surjan, lo que están garantizando son derechos humanos”.

Este miércoles se realizó la última sesión en pleno del Info-CDMX; hoy concluyen su mandato constitucional dos comisionados ciudadanos, por lo que ya no tendrán quórum legal para sesionar; y en los próximos días el Congreso de la Ciudad de México aprobará una reforma constitucional para formalizar su extinción.

El comisionado Julio César Bonilla, quien hoy concluye su mandato constitucional, comentó que se va con la satisfacción del deber cumplido, pues en estos siete años transitaron de un modelo de crisis institucional a un modelo de vanguardia y de reconocimiento a nivel internacional.

“El Info recuperó el brillo, el valor, el peso democrático y constitucional que nunca debió dejar de haber tenido”, comentó.

Refirió que las instituciones de la Ciudad son un ejemplo, y que si algo tiene esta capital es su pluralidad, diversidad, riqueza, entrega, pasión, solidaridad y ganas de seguirse transformando y evolucionar.

“Es una Ciudad maravillosa, es una Ciudad inquieta y transformadora y de ese tamaño son sus instituciones. De ese tamaño también tienen que ser los resultados y de ese tamaño también tienen que ser los retos, pero también los resultados en materia de transparencia y protección de datos personales”, compartió a este medio.

Destacó que no hay que tenerle miedo a la transformación, sino verla como una oportunidad de seguir poniendo a la vanguardia a la Ciudad en esta materia y en otras.

María del Carmen Nava, quien también concluye su encargo, dijo que es irónico que el mismo Estado que resistió la transparencia en su origen, pretende ahora minimizar a los órganos creados para vigilarlo. “Frente a esta regresión, la exigencia social vuelve a ser indispensable para impedir que se cierre ese espacio de rendición de cuentas que costó décadas construir”.