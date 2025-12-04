La iniciativa para eliminar de la Constitución Política de la Ciudad de México al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX), como organismo autónomo, se prevé que quede aprobada antes del 15 de diciembre; mientras que las leyes secundarias para darle vida al nuevo órgano de transparencia, que estará sectorizado a la Secretaría de la Contraloría, estarán listas el próximo periodo ordinario de sesiones.

Lo anterior lo informó el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso local, Víctor Hugo Romo, quien precisó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo local señala con claridad que el Info CDMX no desparece, sino que únicamente se transforma y se adecúa a las circunstancias de la Constitución federal.

En este sentido, comentó que están en condiciones de aprobar esta propuesta antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones; es decir, el 15 de diciembre.

“Estamos en condiciones, en las comisiones de Puntos Constitucionales y Transparencia, siempre abordando los 10 días que marca la ley, para establecer la dictaminación y así a su vez el pleno”, apuntó.

Explicó que el nuevo órgano de transparencia será desconcentrado, estará adherido a la Secretaría de la Contraloría, y se encargará de tutelar los derechos de protección de datos personales y el acceso a la información. “No se han vulnerado derechos, solamente se forma un órgano que se adecúa para que siga la tutela de los derechos”.

Víctor Hugo Romo recordó que la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, les da un plazo de 180 días para adecuar las leyes secundarias para darle vida al nuevo ente de transparencia, por lo que se aprobación se daría entre febrero y mayo, esto es, en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Al respecto, Nashieli Ramírez, contralora General de la Ciudad, dejó claro que optar por un organismo desconcentrado no va a limitar la independencia y la propia autonomía que tenía el Info CDMX en sus tareas.

“Se está contemplando que, a diferencia de otras entidades federativas, estamos asumiendo dentro de esta figura la protección de datos personales, no nada más la transparencia como en la mayoría de las entidades federativas. También vamos a estar asumiendo que este organismo no es el único garante, sino también tenemos ahí, y es una labor que vamos a tejer en estos 180 días, diversos órganos garantes que se colocan a partir de la modificación constitucional”, abundó.

Laura Enríquez, comisionada presidenta del Info CDMX, precisó que el reto será, en estos 180 días, cómo hacer que el nuevo órgano garante siga tutélenlo los derechos de acceso a la información y protección de datos personales como hasta ahora y mejor aún. “Es una buena oportunidad, es una nueva oportunidad para demostrar que en esta capital las cosas se siguen haciendo y se pueden hacer aún mejor retomando temas de avanzada”.

