El subsidio de 100% en el pago del impuesto de tenencia vehicular que contempla la administración capitalina para 2026 será para automóviles que no excedan los 630 mil pesos con IVA, y 550 mil pesos sin ese impuesto, precisó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton. El límite actual es de 250 mil pesos con IVA.

“Se eleva el límite para exentar la tenencia vehicular. Estamos hablando de que se amplía el monto máximo del valor del vehículo, para acceder al subsidio a la tenencia vehicular, de 250 mil a 630 mil pesos con IVA”, dijo.

De Botton Falcón explicó que se está proponiendo una simplificación para la obtención de este beneficio, para que corresponda al valor de la factura y no tengan que hacerse “cálculos más complejos con depreciaciones”, y así beneficiar a más capitalinos.

Explicó que el objetivo será duplicar la cantidad de altas de vehículos en la CDMX, que pasarían de alrededor de 150 mil que se hacen actualmente a poco más de 300 mil para el próximo año.

Con este subsidio, se proyecta una recaudación en 2026 por 4 mil 582 millones de pesos, estimó el secretario.

Este subsidio está incluido en el Paquete Económico que la jefa de Gobierno, Clara Brugada envió la semana pasada al Congreso local para su discusión y aprobación.

Aunque en el documento se indica que el subsidio será para vehículos cuyo valor máximo sean los 550 mil pesos, este jueves, el secretario de Administración y Finanzas detalló que esa cifra se trata del valor del auto sin IVA.

