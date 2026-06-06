La Selección Argentina disputó un partido amistoso frente a Honduras, en el Kyle Field de Texas, como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Argentina venció 2-0 a Honduras sin Lionel Messi, que estuvo en el banco durante el duelo disputado en suelo estadounidense.

El primer gol llegó de penalti al 37', con un disparo de Lautaro Martínez, mientras que al 54', Giuliano Simeone anotó el segundo para sellar la victoria, tras recibir un pase de taquito de "El Toro".

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Sin embargo, antes del inicio del partido ya se había suscitado algo que estaba dando de qué hablar fuera del terreno de juego.

En la ceremonia de los Himnos Nacionales, la Selección Argentina ya esperaba el suyo, pero el sonido local cometió un gran error y soltó la canción "Bombón Asesino" de Los Palmeras, una banda de cumbia argentina.

Los jugadores no creían lo que sucedía y sólo se voltearon a ver entre ellos, sin perder la posición en la que estaban abrazados hombro a hombro.

En el banquillo, Lionel Messi, Rodrigo de Paul, 'Cuti' Romero y Enzo Fernández reían discretamente sobre la equivocación del sonido local en el Kyle Field.

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En el estadio en vez del himno pusieron el bombón asesino NO DOY MÁS DE RISA pic.twitter.com/LkSm3tIr85 — Mel ⭐ ⭐ ⭐ (@miss_mercuryy_) June 7, 2026