Vecinos desalojados a finales de agosto pasado del predio de República Cuba anunciaron que el próximo 15 de diciembre marcharán hacia el Congreso de la Ciudad de México para exigir a los diputados dejar de ser cómplices de despojos y desalojos al omitir legislaciones al respecto, aún cuando hace unas semanas se reformaron algunas leyes locales al respecto.

Buscan que se unan personas cuyo "derecho a la vivienda se ha visto afectado de la misma manera".

"Convocamos a una movilización social a todos los desalojados, personas con arraigo, jóvenes, adultos, personas mayores, estudiantes, activistas, inquilinos, personas con créditos de vivienda y todos aquellos interesados en la vivienda como un derecho humano", dijo Jorge Gómez.

El pasado 27 de agosto alrededor de las 6 de la mañana 19 familias y 8 locatarios fueron sacados de los inmuebles donde vivían y operaban.

Los vecinos llamaron a unirse a los desalojados de Mar Blanco 102, en la colonia Popotla; Antonio Caso 163, colonia San Rafael; Ecuador 4, colonia Centro; Tonalá 125, colonia Roma.

Así como al Frente Joven por la Vivienda, el Frente de Edificación de la Ciudad de México, Frente Nacional de las 40 horas; Asamblea Ecologista Popular, entre otros.

"El gobierno de la Ciudad de México ya ha anunciado e iniciado acciones para actuar en consecuencia. Sin embargo, necesitamos que el Congreso de la Ciudad de México y el Poder Judicial también se responsabilicen", comentó Jorge Gómez.

¿A qué hora y dónde será la marcha?

Los vecinos desalojados de República de Cuba 11 señalaron que esta marcha se realizará el próximo lunes 15 de noviembre a las 12:30 horas.

Indicaron que después de mediodía partirán desde la Torre del Caballito hasta el Congreso local.

