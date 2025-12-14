Más Información

Las son un elemento esencial de las celebraciones decembrinas en México, especialmente de las posadas, donde su presencia es indispensable.

Con la llegada de diciembre, mercados y tianguis se llenan de estas figuras llenas de color, elaboradas con cartón y papel, que no solo decoran los espacios, sino que también anuncian el inicio del ambiente festivo previo a la Navidad.

Posadas 2025. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL
Más allá del juego, la piñata simboliza convivencia y unión familiar, al reunir a niñas, niños y adultos en torno a una tradición compartida.

Al romperse, libera dulces típicos y frutas de temporada como naranjas, mandarinas, tejocotes y cañas, sabores que remiten de inmediato a las fiestas decembrinas y a los recuerdos de fin de año.

Posadas 2025. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL
¿Cuál es el origen de las piñatas en México?

De acuerdo con información del Gobierno de México, el origen de la piñata en México se remonta al ex convento de San Agustín, en Acolman, Estado de México. Fue en este lugar donde surgió una versión similar a la que se conoce actualmente, aunque con formas y tamaños distintos a los actuales.

La piñata tradicional adoptó la figura de una estrella de siete picos, cada uno asociado a un pecado capital, mientras que su contenido representa las bendiciones que se obtienen al superarlos.

Piñata con frutas y colaciones. Foto: Esteban Torreblanca/EL UNIVERSAL
No obstante, existen otras teorías sobre su procedencia. Algunos relatos atribuidos a Marco Polo señalan que prácticas similares se realizaban durante el Año Nuevo chino, utilizando figuras de animales.

Esta costumbre habría llegado a Europa, particularmente a Italia, y posteriormente fue adaptada en México por los frailes como parte del proceso de evangelización.

¿Cuál es el significado de las piñatas?

Aunque en la actualidad la piñata se percibe principalmente como un juego festivo, su significado va más allá de la diversión. La piñata tradicional, hecha originalmente de barro y con siete picos, simboliza los siete pecados capitales: pereza, gula, envidia, ira, lujuria, avaricia y soberbia.

Posadas 2025. Foto: Feria Internacional de la Piñata Acolman 2024
El palo con el que se golpea representa la fuerza y la fe necesarias para enfrentar el mal, mientras que los dulces y frutas que caen al romperse simbolizan las bendiciones obtenidas tras superar los obstáculos.

