Más Información

¡Ya huele a ponche! Este día inician las posadas navideñas en México

¡Ya huele a ponche! Este día inician las posadas navideñas en México

¿El Servicio Militar 2026 es obligatorio? Esto debes saber sobre las consecuencias legales

¿El Servicio Militar 2026 es obligatorio? Esto debes saber sobre las consecuencias legales

Botarga de muñeco de jengibre se desvanece en Bolo Fest 2025 y video se viraliza

Botarga de muñeco de jengibre se desvanece en Bolo Fest 2025 y video se viraliza

¿Lo presentía? Esta fue la misteriosa publicación que hizo la influencer Sofía Quiroz antes de morir

¿Lo presentía? Esta fue la misteriosa publicación que hizo la influencer Sofía Quiroz antes de morir

⁠VIDEO: Influencer capta el instante en que una novia se arrepiente de casarse a pocos minutos de la ceremonia

⁠VIDEO: Influencer capta el instante en que una novia se arrepiente de casarse a pocos minutos de la ceremonia

Con la llegada de diciembre surge una duda que cada año se repite entre muchas personas: ¿cuándo comienzan las en México? Estas celebraciones, llenas de música, luces y convivencia, marcan el inicio del ambiente festivo que caracteriza al último mes del año.

Posadas navideñas 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Posadas navideñas 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuándo empiezan las posadas navideñas en México?

Las posadas navideñas en México se realizan oficialmente del 16 al 24 de diciembre, durante nueve noches consecutivas. Este periodo representa, de acuerdo con la tradición católica, el trayecto que hicieron María y José en busca de un lugar donde pudiera nacer Jesús.

Posadas navideñas 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Posadas navideñas 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Aunque su raíz es religiosa, hoy las posadas mexicanas son también un espacio de encuentro comunitario donde familias, vecinos y amigos comparten ponche, cantos, piñatas, peregrinos y un espíritu de unión que distingue a esta temporada.

Lee también:

¿Cuál es el origen de las posadas en México?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el origen de las posadas en México se remonta al periodo de la conquista española.

Los mexicas celebraban en diciembre el mes de Panquetzaliztli, un periodo dedicado a rendir culto a Huitzilopochtli mucho antes de la llegada de los europeos.

Estas ceremonias comenzaban el 6 de diciembre y se prolongaban 20 días, durante los cuales se decoraban árboles frutales y el templo principal con banderas y estandartes rituales.

El inicio de las Posadas: Una tradición mexicana que prepara el corazón para la Navidad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
El inicio de las Posadas: Una tradición mexicana que prepara el corazón para la Navidad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Con la llegada de los españoles y el proceso de evangelización, las festividades indígenas fueron reemplazadas por las misas de aguinaldo, que se celebraban del 16 al 24 de diciembre.

Estas ceremonias combinaban lecturas religiosas con representaciones del nacimiento de Jesús, dando origen más adelante a las tradicionales pastorelas.

Al finalizar, se acostumbraba entregar pequeños obsequios, conocidos como aguinaldos, a los asistentes.

Después de la Independencia, estas misas comenzaron a desaparecer del calendario comunitario. Sin embargo, la esencia de la celebración persistió gracias a que las familias retomaron las tradiciones y las llevaron al ámbito doméstico. Fue entonces cuando surgieron las posadas tradicionales, una mezcla de costumbre religiosa y convivencia popular.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]