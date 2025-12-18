Francisco García, vecino de la colonia Cuauhtémoc, relató cómo elementos de una unidad especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresaron a su domicilio durante la persecución de seis presuntos extorsionadores, en hechos ocurridos sobre la calle Río Ebro.

Don Francisco habita en el predio número 30 de dicha vialidad, a un costado del lugar donde se registró la balacera que generó pánico entre vecinos y comerciantes de la zona. De acuerdo con su testimonio, los agentes irrumpieron en el inmueble como parte de las acciones para dar alcance a los sospechosos que huían tras el intercambio de disparos.

El vecino explicó que el inmueble es un predio antiguo, que anteriormente funcionó como despacho de abogados dedicado a la recuperación de predios, y que actualmente es utilizado como vivienda. La cercanía del lugar con el punto exacto del enfrentamiento lo convirtió en parte del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha informado si el ingreso al inmueble derivó en detenciones adicionales o aseguramientos dentro del predio. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos durante el operativo contra presuntos extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc.

Vecinos de la zona señalaron que el despliegue policial fue sorpresivo y generó confusión y temor, mientras el área permanecía acordonada y bajo resguardo policial.

