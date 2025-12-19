Más Información

De enero a septiembre de este año, en la Ciudad de México murieron 155 , con lo que se mantienen en el primer sitio de personas vulnerables que pierden la vida en hechos de tránsito, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Movilidad ().

La dependencia publicó el informe de incidentes de tránsito del tercer trimestre del año (julio-septiembre).

En los datos recabados se observó que el número de motociclistas que fallecieron este 2025 fue a la baja respecto al mismo periodo de enero-septiembre de 2024, al pasar de 171 a 155.

Sin embargo, la dependencia remarcó que el fallecimiento de motociclistas se mantiene al alza, ya que en 2019 se reportó que dos de cada 10 víctimas eran bikers, mientras que este 2025, un estimado de cinco de cada 10 víctimas manejaban una motocicleta, “convirtiéndose así en el sector más vulnerable”, indicó la Secretaría de Movilidad.

Es decir, de acuerdo con los reportes, en los nueve meses de 2019, al mismo periodo de 2025, los motociclistas representaron en promedio 37% del total de usuarios fallecidos.

Agregó que la proporción de víctimas fatales por derrapes —todas ellas ocupantes de motocicleta— se incrementó de 10% en 2019 a 30% en 2025.

Tercer trimestre

En los tres informes trimestrales de 2025, la incidencia de muertes se registró de la siguiente manera: de enero a marzo perecieron 54 motociclistas; de abril a junio murieron 51, y de julio a septiembre, 50 motociclistas.

La Secretaría de Movilidad detalló que en el tercer trimestre del año (julio-septiembre), de los 50 bikers que fallecieron, 26 fueron por choque y 24 en derrape.

Además, en este mismo periodo, 42% de los ocupantes de motocicleta murieron en incidentes sin la participación de otro vehículo, en 21% estuvo involucrado un vehículo ligero, y 14% con participación de vehículos de carga.

