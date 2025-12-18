Más Información
Ecatepec, Méx.— El Estado de México se posicionó como la entidad federativa con el mayor número de motociclistas certificados en todo el país, al llegar a 70 mil en un esfuerzo de las autoridades por reducir la siniestralidad vial y salvar vidas.
Durante la entrega simbólica de mil cascos certificados más en el Deportivo Emiliano Zapata, en Ecatepec, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado y el titular de Movilidad estatal, Daniel Sibaja, destacaron que esta marca de certificaciones refleja el compromiso de las autoridades con una movilidad más segura e incluyente.
En total se han distribuido mil 600 cascos certificados.
Daniel Sibaja anunció mejoras en los trámites de licencias, con tiempos reducidos y próximas renovaciones por correo.
