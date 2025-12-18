Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de prevenir accidentes viales y proteger la integridad de peatones y automovilistas durante esta época decembrina, el gobierno de Tlalnepantla puso en operación permanente el programa Conduce Sin Alcohol, mediante el cual se realizan dispositivos de revisión en distintos puntos del municipio.

Las autoridades municipales informaron que esta estrategia busca inhibir la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de percances de tránsito, por lo que exhortaron a la población a no manejar después de consumir bebidas alcohólicas y a optar por medios de transporte seguros.

Gobierno de Tlalnepantla pone en marcha operativo Conduce Sin Alcohol; buscan prevenir accidentes en época decembrina. Foto: Especial.

El programa forma parte de las acciones preventivas implementadas para fortalecer la seguridad vial y reducir riesgos en la vía pública, con la participación de corporaciones de seguridad y personal capacitado para la aplicación de las pruebas correspondientes.

Lee también: Rehabilitan pozo Benito Juárez y cárcamos en Ecatepec; beneficiará a más de 120 mil habitantes

Algunos de los puntos donde se realizarán este tipo de operativos son Avenida Gustavo Baz, Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte), Avenida Santa Mónica, Avenida Mario Colín, Avenida Hidalgo, Avenida Presidente Juárez y Vía Doctor Gustavo Baz Prada, consideradas entre las vialidades con mayor flujo vehicular en el municipio.

Gobierno de Tlalnepantla pone en marcha operativo Conduce Sin Alcohol; buscan prevenir accidentes en época decembrina. Foto: Especial.

De acuerdo con el Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz 2025, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol constituye una infracción administrativa grave, sancionada con arresto de hasta 36 horas, además de una multa económica que podría llegar hasta 50 UMAs, es decir 5 mil 657 pesos, y la remisión del conductor ante el Juez Cívico.

La normatividad establece también la retención del vehículo, en caso de que el conductor sancionado venga acompañado de una o varias personas, el vehículo le podrá ser entregado al acompañante siempre y cuando exhiba licencia para conducir vigente y éste no presente aliento alcohólico o estado de ebriedad, de no ser así, el vehículo se depositará en el corralón municipal.

El año pasado, al menos 110 personas fueron sancionadas con arrestos inconmutables al rebasar los límites permitidos de alcohol en sangre, en Tlalnepantla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr