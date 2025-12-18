Más Información

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de y proteger la integridad de peatones y automovilistas durante esta época decembrina, el gobierno de Tlalnepantla puso en operación permanente el programa , mediante el cual se realizan dispositivos de revisión en distintos puntos del municipio.

Las autoridades municipales informaron que esta estrategia busca inhibir la , una de las principales causas de percances de tránsito, por lo que exhortaron a la población a no manejar después de consumir bebidas alcohólicas y a optar por medios de transporte seguros.

Gobierno de Tlalnepantla pone en marcha operativo Conduce Sin Alcohol; buscan prevenir accidentes en época decembrina. Foto: Especial.
El programa forma parte de las acciones preventivas implementadas para fortalecer la seguridad vial y reducir riesgos en la vía pública, con la participación de corporaciones de seguridad y personal capacitado para la aplicación de las pruebas correspondientes.

Algunos de los puntos donde se realizarán este tipo de operativos son Avenida Gustavo Baz, Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte), Avenida Santa Mónica, Avenida Mario Colín, Avenida Hidalgo, Avenida Presidente Juárez y Vía Doctor Gustavo Baz Prada, consideradas entre las vialidades con mayor flujo vehicular en el municipio.

Gobierno de Tlalnepantla pone en marcha operativo Conduce Sin Alcohol; buscan prevenir accidentes en época decembrina. Foto: Especial.
De acuerdo con el Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz 2025, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol constituye una infracción administrativa grave, sancionada con arresto de hasta 36 horas, además de una multa económica que podría llegar hasta 50 UMAs, es decir 5 mil 657 pesos, y la remisión del conductor ante el Juez Cívico.

La normatividad establece también la retención del vehículo, en caso de que el conductor sancionado venga acompañado de una o varias personas, el vehículo le podrá ser entregado al acompañante siempre y cuando exhiba licencia para conducir vigente y éste no presente aliento alcohólico o estado de ebriedad, de no ser así, el vehículo se depositará en el corralón municipal.

El año pasado, al menos 110 personas fueron sancionadas con arrestos inconmutables al rebasar los límites permitidos de alcohol en sangre, en Tlalnepantla.

