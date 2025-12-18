Ecatepec, Méx.-Un hombre que quería convertirse en un “asesino serial” mató a una mujer en la colonia Ampliación San José Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, y fue arrestado por elementos de corporaciones mexiquenses que participan en el operativo Mando Unificado.

El sujeto de 23 años de edad, con engaños hizo pasar a su domicilio a una vendedora para después quitarle la vida.

Luego de una llamada de auxilio al C5 sobre gritos en una vivienda, elementos de la policía estatal arribaron a una casa en calle Astrónomos, ubicada en esa comunidad, donde vieron que salió un sujeto a prisa con manchas de sangre.

Los policías ingresaron al inmueble y ubicaron en un cuarto de azotea a una mujer inconsciente, con múltiples heridas, al parecer por arma blanca.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes realizaron seguridad perimetral para la preservación del lugar para la llegada de la unidad médica de Protección Civil y Bomberos, que certificó que la mujer no tenía signos vitales a causa de las lesiones de arma blanca y desangrado que presentó en el cuerpo.

De acuerdo con las primeras versiones a uniformados, el joven de 23 años manifestó que “era su deseo ser un asesino serial”, por lo que observó a una vendedora de cosméticos que fue a dejar mercancía al inmueble donde vivía.

Mediante engaños sobre darle acceso a un programa social y que debía llenar unos documentos, hizo entrar a la mujer a su domicilio, donde la habría atacado en reiteradas ocasiones con un cuchillo.

Al escuchar gritos, el hermano del agresor se percató del ataque y dio aviso a la policía, cuyos elementos arribaron en minutos al sitio.

En una reacción inmediata, antes de que abandonara el lugar fue detenido Jonathan “N”, quien fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla, donde se inició la averiguación por el crimen.

