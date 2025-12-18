Más de 30 mil habitantes de la colonia Ejidos de San Cristóbal ya reciben agua potable en sus viviendas luego de la rehabilitación del pozo Benito Juárez, el cual permaneció fuera de operación durante siete años, informó el gobierno municipal de Ecatepec.

Además, fueron puestos en funcionamiento los cárcamos “Las Américas 1”, “Pichardo Pagaza” y “La Piedad San Agustín”, infraestructura hidráulica que beneficiará a más de 120 mil habitantes del municipio, al mejorar el desalojo de aguas pluviales y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó asambleas informativas sobre las obras hidráulicas en la zona oriente del Estado de México, acompañada por Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua, y Beatriz García Villegas, titular de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Cisneros Coss agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al destacar que el Plan Integral del Oriente del Estado de México posiciona a Ecatepec como una prioridad federal y estatal.

La edil subrayó que la rehabilitación de 24 pozos permite suministrar agua potable por la red a 300 mil habitantes, además de fortalecer la infraestructura de cárcamos, fundamentales para evitar inundaciones.

Por su parte, Peraza Camacho detalló que el pozo Benito Juárez aportará 50 litros de agua por segundo, beneficiando directamente a 30 mil habitantes que carecían del servicio. Indicó que la Conagua rehabilitó 13 pozos y el gobierno municipal 11, sumando 24 pozos operativos, con la recuperación de 250 litros por segundo; además, continúan trabajos de reperforación en cinco pozos más.

García Villegas, titular de la CAEM, destacó la coordinación entre el Gobierno federal, el Estado de México y los municipios del oriente, para ejecutar obras hidráulicas que den soluciones reales a la población.

Durante la gira, se puso en operación el cárcamo “Las Américas 1”, rehabilitado por la Conagua, con ocho bombas pluviales y cuatro sanitarias, una inversión de 11.8 millones de pesos y beneficio para 43 mil habitantes, al mejorar el desalojo de agua de lluvia.

También entró en funcionamiento el cárcamo “La Piedad San Agustín”, con inversión de 23.14 millones de pesos, que duplicó su capacidad de bombeo de mil a dos mil litros por segundo, beneficiando a 32 mil habitantes; así como el cárcamo “Pichardo Pagaza”, con 12.2 millones de pesos, que incrementó su capacidad de 500 a dos mil 680 litros por segundo, en favor de 15 mil habitantes de Nueva Aragón.

En las actividades participaron autoridades municipales y estatales, entre ellas Sapase, la CAEM y representantes del Programa Hidráulico, quienes reiteraron que las obras de agua y drenaje buscan mejorar la calidad de vida y la seguridad hídrica de Ecatepec.

