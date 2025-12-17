A través de la Operación Senda, estrategia para combatir el robo a transporte de carga en el Estado de México, fueron detenidas 68 personas, entre ellas 26 objetivos prioritarios y dos policías municipales.

Las autoridades investigan a los detenidos por secuestro exprés, homicidio, robo de vehículo y mercancía con violencia, robo a transporte público, portación de arma de fuego, delitos contra la salud, encubrimiento por receptación, ataques a las vías de comunicación y cohecho, entre otros ilícitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que entre los 26 objetivos prioritarios hay integrantes de ocho bandas criminales, tres grupos independientes y dos policías municipales, sin precisar su adscripción. Entre los grupos delictivos identificados se encuentran Los Panteras, Los Tilicos, Ángel Axel, Los Bam Bam, La Empresa, Los Marmolejos, Toño Tenis y la Banda del Kevin.

Objetivos prioritarios

La Fiscalía destacó la detención de Brandon “N”, alias “Becker”, presunto participante en un robo grabado y viralizado ocurrido en julio de 2024 sobre la autopista México-Pachuca, hecho en el que murió un joven de 17 años por disparos de arma de fuego. Por este caso, Luis Alberto Canales Martínez ya fue sentenciado a 55 años de prisión, mientras que Julio César “N” se encuentra vinculado a proceso.

Del grupo Los Tilicos fueron detenidos Erik Yair “N”, Daniela “N”, Brayan Moisés “N”, Edgar Giovanni “N” y Jonathan Uriel “N”; de Los Panteras, Jesús Guillermo “N” y Mario Alberto “N”; de Ángel Axel, Guadalupe Carolina “N” y Luis Jaime “N”; y Ernesto “N” de la Banda del Kevin.

Asimismo, fueron capturados Diego Armando “N” de Los Bam Bam; Edgar “N” de La Empresa; Geovanny “N” de Los Marmolejos; Erika Denisse “N” de Toño Tenis; así como los policías municipales Hugo Raymundo “N” y Luis Alberto “N”.

Como resultado de la Operación Senda, los detenidos fueron ingresados a Centros de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Hasta el momento, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 están pendientes de resolver su situación jurídica, 38 tienen fecha de audiencia de formulación de imputación y uno será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).

