La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 240 departamentos en un conjunto habitacional ubicado en Nextengo número 73, colonia Santa Cruz Acayucan, en la alcaldía Azcapotzalco, en donde resaltó que se duplicó el presupuesto de vivienda para 2025 y 2026 en la CDMX.

Recordó que esta administración se propuso poner en marcha 200 mil acciones de vivienda para 2030.

“Es tan importante garantizarle a la población una vivienda cercana a sus lugares de trabajo, que decidimos para 2025 y para 2026 duplicar el presupuesto en vivienda. Hoy la Secretaría de Vivienda tiene 9 mil millones de pesos, destinados a hacer realidad vivienda; y le hemos apostado a tener a final de nuestro periodo de gobierno, que es en 2030, 200 mil acciones de vivienda para la ciudad, y acciones de vivienda que son subsidiadas”, dijo.

Explicó que está en elaboración la Ley de rentas justas, asequibles y rentas razonables con el objetivo de combatir los aumentos desmedidos en las rentas e hizo un llamado a que arrendadores y arrendadoras de la CDMX cumplan con la ley, toda vez que está establecido que no se puede aumentar la renta más allá de lo que aumenta la inflación.

Brugada Molina afirmó que una de las características de la política de vivienda en la CDMX es evitar que la población se aleje a las periferias, sino que estén en lugares céntricos donde haya conectividad, servicios públicos y sin problemas geológicos.

“Necesitamos que la política de vivienda de la ciudad esté cercana a donde trabajan los pobladores y que no permitamos gentrificación, es decir, que arraigue a los vecinos, entonces es muy importante que la vivienda que construyamos esté fortaleciendo esta política pública de arraigo vecinal”, aseveró.

En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, explicó que en este conjunto habitacional se invirtieron 267 millones de pesos para los 240 departamentos de 65 metros cuadrados; además, afirmó que de manera simultánea se entregaron 24 viviendas en Acapulco 44 en la alcaldía Álvaro Obregón, y en la calle de Añil 411, en Iztacalco.

cr