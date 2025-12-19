Más Información
SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes
Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice
Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"
Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos
Xin Xin, la última panda gigante que habita en Chapultepec, recibió un árbol de Navidad muy especial.
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el área de Enriquecimiento Ambiental de los Centros de Conservación de la Vida Silvestre (CCVS) de la Ciudad de México diseña experiencias especiales para estimular el bienestar de los ejemplares bajo su cuidado.
Lee también Posadas decembrinas en CDMX; alcaldías anuncian fechas, sedes y actividades culturales
En esta ocasión, recibió un árbol de Navidad, en el marco de las celebraciones decembrinas.
La bióloga Juana Morales y su equipo del Departamento de Bienestar Animal elaboraron el árbol de navidad que estuvo hecho de materiales seguros y adaptados a la especie, incorporando colores, esencias propias de la temporada y parte de la dieta favorita de Xin Xin, que consistió en concentrado y manzana.
“El enriquecimiento ambiental se implementa para fomentar la actividad física y cognitiva, promover conductas naturales y ofrecer estímulos novedosos que mejoren la calidad de vida de los animales”, expuso Sedema.
“En los CCVS, el bienestar animal es una prioridad diaria y un compromiso permanente”, acotó.
Lee también Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular
Xin Xin es la única panda gigante en Latinoamérica y 100% mexicana. Este año cumplió 35 años y habita en el Zoológico de Chapultepec. Las autoridades afirman que está en “perfecto estado de salud”, propio de su edad, además de que tiene un carácter fuerte, dominante y gusta de las manzanas y del bambú.
Xin Xin —cuyo nombre significa esperanza— habita el Zoológico de Chapultepec, por más de tres décadas. Es hija de Tohui (nacida en la Ciudad de México) y Chia Chia (procedente de Londres). Es la octava cría que nace en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre ubicado en el Bosque de Chapultepec.
¿En qué plazas de CDMX estarán los módulos para envolver regalos con papel reciclado?; aquí te decimos
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]