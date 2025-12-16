Más Información
Con motivo de los festejos decembrinos, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026, se suspenderá el servicio en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y en la Oficialía de Partes.
Las actividades se reanudan a partir del 2 de enero de 2026, día hábil siguiente, en sus horarios habituales.
Asimismo, los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la Ciudad de México brindarán servicio de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas, con excepción del 24 y 31 de diciembre, cuando el horario será de 8:00 a 15:00 horas. Estos centros permanecerán cerrados el 25 de diciembre de 2025 y del 1 al 3 de enero de 2026, y reabrirán el 5 de enero en sus horarios habituales.
La Sedema solicitó a los propietarios o poseedores legales de automotores matriculados en la Ciudad de México tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades durante el periodo señalado.
