Con motivo de los festejos decembrinos, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026, se suspenderá el servicio en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y en la Oficialía de Partes.

Las actividades se reanudan a partir del 2 de enero de 2026, día hábil siguiente, en sus horarios habituales.

Asimismo, los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la Ciudad de México brindarán servicio de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas, con excepción del 24 y 31 de diciembre, cuando el horario será de 8:00 a 15:00 horas. Estos centros permanecerán cerrados el 25 de diciembre de 2025 y del 1 al 3 de enero de 2026, y reabrirán el 5 de enero en sus horarios habituales.

La Sedema solicitó a los propietarios o poseedores legales de automotores matriculados en la Ciudad de México tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades durante el periodo señalado.

Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular. Foto: Especial

