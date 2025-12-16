Al grito de “¡Queremos trabajar!”, Santa Claus y los Reyes Magos se manifestaron este lunes en el cruce de 20 de noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, para exigir espacios donde se les permita laborar, ante el anuncio de que este año no podrán instalarse en la romería que se coloca cada fin de año en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Minutos después de las 10:30 horas, alrededor de unas 50 personas mantenían bloqueado el tránsito vehicular en la zona.

Con música de temporada, decenas de personas caracterizadas de Santa Claus, el Grinch y otros personajes de época de Navidad y de fin de año pidieron a las autoridades que les den lugares donde instalarse en estas fechas.

La romería del Monumento a la Revolución se caracteriza por la colocación de stands para que niñas y niños se tomen fotografías primero con Santa Claus y luego con Melchor, Gaspar y Baltasar, además de la instalación de ferias y vendimia de ambulantes.

Un grupo de propietarios de juegos bloqueó el Eje Central con inflables. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Originalmente esta romería se realizaba en la Alameda Central, pero en 2021 se trasladó a los alrededores de la Plaza de la República.

Más tarde, un grupo de comerciantes, artistas urbanos y operadores de juegos mecánicos realizó una protesta en Eje Central, en su cruce con avenida Juárez, donde destacó la instalación de dos juegos inflables de gran tamaño como principal forma de manifestación contra la cancelación de la romería en el monumento.

De acuerdo con los inconformes, la protesta se realizó debido a que no se les permite la instalación de su mercancía ni la operación de juegos en Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, tras la cancelación de la romería, lo que afecta su sustento económico.

De manera simultánea, otro grupo de la misma organización efectuó un bloqueo en ambos sentidos de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo. Tras un breve diálogo con autoridades, las vialidades fueron liberadas, luego de que el cierre se mantuvo por aproximadamente una hora.