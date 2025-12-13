"Me encanta ver la alegría en los ojos de los niños, sus sonrisas y todo", mencionó Leonardo José Luis González de 30 años y quien toca el organillo desde hace seis años en la calle de Madero en el Centro Histórico y por la temporada navideña, lo hace usando un disfraz de El Grinch.

Leonardo comentó que la estrategia inició para poder aumentar el dinero y comentó que se ha convertido en algo innovador dentro de la comunidad organillera.

"Teníamos que buscar nuevas estrategias, y nos gustó incluso los niños se acercan a tomarse fotos", comentó mientras tocaba su instrumento creado en 1948.

Relato que él aprendió el oficio por parte de su suegro, quien le enseñó a tocar el organillo y hoy en día forma parte importante de su vida diaria.

En la calle 16 de Septiembre, América Martínez de 38 años, quien forma parte de una familia de organilleros, viste con un disfraz de galleta de jengibre.

América relató que el venir con disfraz de navidad le ha dado la oportunidad de poder conseguir más dinero, debido a la emoción que produce en las personas los colores llamativos de los disfraces.

"Me di cuenta que el dinero aumenta, a mí me gusta la navidad entonces también es una excelente oportunidad".

El traje lo escogió debido a que era fácil moverse con él, no era frío y le parecía bonito, por lo que se convertía en una herramienta más de trabajo. "Es lindo y es muy fácil de usar".

A su alrededor, su hija Giselle, de la cual es su primer año acompañando a su madre en el organillo, dijo que lo que más le emociona es poder acompañarla.

Giselle utilizó un llamativo traje verde del personaje El Grinch junto a un gorro de navidad, detallando que le gusta la atención de las personas que pasan.

"Me gusta mucho que las personas me piden fotos porque es como tierno", agregó.

