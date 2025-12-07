“Somos algo muy distintivo de la Ciudad de México, merecemos un reconocimiento porque somos la nostalgia de la capital”, afirma Víctor Miguel Maya Mondragón, presidente de la Corporación Cultural de Organilleros, quien comenzó en el oficio a los 16 años y es la segunda persona de su familia dedicada a esta ocupación.

La Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural aprobó por unanimidad declarar el oficio de las personas organilleras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Víctor Maya explica que esta iniciativa comenzó a trabajarse desde principios de los años 2000, aunque ya se hablaba de ella desde finales de los 90, cuando la comunidad organillera empezó a reflexionar sobre el impacto cultural que su figura tenía dentro de la población capitalina.

“Formamos parte de la cultura de la ciudad porque todos nos conocen y tenemos una historia muy bonita que va desde la migración hasta la cultura popular”, comenta.

Recuerda que el organillo es un instrumento de origen europeo que llegó a México a finales del siglo XIX. Durante el Porfiriato, su música se popularizó en la capital, convirtiéndose en parte del imaginario urbano. En sus inicios, los organilleros tocaban en vecindades de Tepito para reunir algunas monedas, ingresando a los patios y, más tarde, siendo contratados en casas.

Con el tiempo, comenzaron a recorrer zonas emblemáticas del Centro Histórico hasta consolidarse como una de las estampas sonoras más reconocibles de la ciudad.

“Hay familias que llevan dos o tres generaciones en el gremio, y otras que apenas comienzan”, comenta y agrega que el oficio también ha evolucionado, pues en el pasado estaba prohibido que las mujeres lo ejercieran, pero hoy varias conforman sus propios grupos, además, cada vez se suman más jóvenes y el gremio busca conectar con la cultura popular incorporando elementos visuales de temporada.