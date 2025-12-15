Más Información
Al grito de “¡Queremos trabajar!”, Santa Claus y los Reyes Magos se manifestaron la mañana de este lunes en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, para exigir espacios donde se les permita trabajar durante la temporada decembrina.
Antes de las 11:00 horas, alrededor de 50 personas mantenían bloqueado el tránsito vehicular en la zona. Con música de temporada, decenas de personas caracterizadas de Santa Claus, el Grinch y otros personajes navideños solicitaron a las autoridades capitalinas que les asignen lugares para instalarse en fin de año.
Debido al bloqueo, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el cierre de la circulación en avenida 20 de Noviembre, a partir de República de Uruguay, a la altura de Venustiano Carranza, y recomendó como alternativa vial utilizar Isabel la Católica.
