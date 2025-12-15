Al grito de “¡Queremos trabajar!”, Santa Claus y los Reyes Magos se manifestaron la mañana de este lunes en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, para exigir espacios donde se les permita trabajar durante la temporada decembrina.

Antes de las 11:00 horas, alrededor de 50 personas mantenían bloqueado el tránsito vehicular en la zona. Con música de temporada, decenas de personas caracterizadas de Santa Claus, el Grinch y otros personajes navideños solicitaron a las autoridades capitalinas que les asignen lugares para instalarse en fin de año.

Lee también Alertan por fraude digital “Regalos Navideños”; SSC advierte sobre enlaces y promociones falsas

Santa Claus y Reyes Magos bloquean vialidades; exigen espacios para trabajar en el Centro Histórico. Foto: Diego Simón

Debido al bloqueo, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el cierre de la circulación en avenida 20 de Noviembre, a partir de República de Uruguay, a la altura de Venustiano Carranza, y recomendó como alternativa vial utilizar Isabel la Católica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL