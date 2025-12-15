Un grupo de comerciantes, artistas urbanos y operadores de juegos mecánicos realizó una protesta en la avenida Eje Central, en su cruce con avenida Juárez, donde destacó la instalación de dos juegos inflables de gran tamaño como principal forma de manifestación contra la cancelación de la romería en el Monumento a la Revolución.

Los dos inflables, de aproximadamente 10 metros de altura, fueron colocados directamente sobre la avenida principal, frente al Palacio de Bellas Artes, lo que llamó la atención de peatones y automovilistas, además de generar afectaciones temporales a la circulación. A estos se sumaron dos juegos mecánicos instalados en el mismo punto.

Durante la movilización, varios manifestantes se disfrazaron de los Reyes Magos, Santa Claus y otros personajes navideños, reforzando el carácter visual de la protesta y subrayando que se trata de una actividad relacionada con la venta de temporada decembrina.

Colocan inflables contra cancelación de romería en Monumento a la Revolución (15/12/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

De acuerdo con los inconformes, la protesta se llevó a cabo debido a que no se les permite la instalación de su mercancía ni la operación de juegos en la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, tras la cancelación de la romería, lo que —aseguraron— afecta su sustento económico.

De manera simultánea, otro grupo de la misma organización realizó un bloqueo en ambos sentidos de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo. Tras un breve diálogo con autoridades, las vialidades fueron liberadas, luego de que el cierre se mantuvo por aproximadamente una hora.

Bloquean Eje Central por cancelación de romería en Monumento a la Revolución (15/12/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

