Con motivo de las fiestas decembrinas, diversas alcaldías de la Ciudad de México anunciaron la realización de posadas con actividades culturales, música, piñatas y alimentos tradicionales, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria.

En la alcaldía Tlalpan, las posadas se llevarán a cabo del 17 al 21 de diciembre en distintos puntos de la demarcación. El miércoles 17, a las 18:00 horas, el evento se realizará en el Auditorio Comunal; el jueves 18, a las 19:00 horas, en el atrio de la Parroquia de San Andrés Totoltepec. El viernes 19, la posada iniciará a las 17:00 horas en avenida Chicoasén s/n, entre Chemáz y Sinanche; el sábado 20, a las 18:00 horas, en las canchas de basquetbol de Supermanzana 2, Narciso Mendoza, Coapa; y el domingo 21, a las 20:00 horas, en la explanada de la alcaldía.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo anunció una serie de posadas que se realizarán hasta el 19 de diciembre, todas a partir de las 17:00 horas, en diferentes sedes. El 15 de diciembre habrá actividades en el Centro Modelo, ubicado en Tonantzin 33, colonia Tlaxpana; el 16 de diciembre se realizarán eventos en el Deportivo 18 de Marzo, el Faro Carmen Serdán y el Parque Reforma Social. Para el 17 de diciembre, se llevarán a cabo posadas en el Faro Lago Alberto y el Deportivo Miguel Hidalgo; el 18 de diciembre en el Deportivo Gran Libertador y el Deportivo Constituyentes; y el 19 de diciembre concluirán en el Parque Salesiano y el Deportivo Plan Sexenal.

En la alcaldía Xochimilco, el pueblo de San Andrés Ahuayucan invitó a la Posada Cultural que se realizará el 16 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, sobre avenida Juárez, en dicha comunidad.

Finalmente, en la alcaldía Iztacalco, se celebrará una posada el 15 de diciembre, a las 18:00 horas, en la colonia Agrícola Pantitlán, en el cruce de avenida Texcoco y Privada Unión, donde habrá ponche, buñuelos, piñatas y la presentación del Grupo Dinastía González.

