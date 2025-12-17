La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México presentó en la alcaldía Azcapotzalco el primer punto fijo del programa “Reciclatrón”, para fortalecer la estrategia integral para el manejo responsable de residuos eléctricos y electrónicos bajo un enfoque de economía circular.

Durante la inauguración, en la sede de la demarcación, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que este nuevo punto fijo forma parte del segundo piso de la transformación del “Reciclatrón”, al consolidar un espacio permanente que permite a la ciudadanía participar de manera más sencilla y constante en el reciclaje de residuos electrónicos. Asimismo, hizo hincapié en que a partir de enero será obligatoria la separación de residuos, como una medida clave para avanzar hacia una gestión más eficiente y responsable.

Julia Álvarez Icaza Ramírez destacó que de esta manera, la ciudadanía podrá participar de manera más sencilla y constante en el reciclaje de residuos electrónicos . Foto: Especial.

Este nuevo punto fijo se suma a las jornadas itinerantes del “Reciclatrón” que se realizan en distintas alcaldías, con el objetivo de estar más cerca de la gente y facilitar el acceso a un servicio permanente, donde la ciudadanía pueda entregar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de manera segura y ambientalmente adecuada. Disponer correctamente de estos residuos es fundamental para evitar que terminen en tiraderos clandestinos o afectando ecosistemas, y permite reincorporar materiales valiosos a los ciclos productivos.

“Desde una visión de economía del cuidado, contar con puntos fijos representa un beneficio directo para personas adultas mayores, amas de casa y familias, ya que la cercanía del servicio reduce tiempos, traslados y barreras de acceso, facilitando la participación en acciones que cuidan tanto el entorno como la salud”, indicó.

Este nuevo punto fijo se suma a las jornadas itinerantes del “Reciclatrón” que se realizan en distintas alcaldías. Foto: Especial.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, destacó la importancia de garantizar el derecho al medio ambiente sano y subrayó que este tipo de acciones lo hacen posible en el territorio. Además, informó que el punto fijo del Reciclatrón operará con el acompañamiento del equipo de Servicios Urbanos de la alcaldía, fortaleciendo su funcionamiento y permanencia.

Alejandra Atzín, encargada de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, destacó que gracias a la participación ciudadana en 2025 se lograron acopiar más de 300 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.

Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX presenta en Azcapotzalco primer punto fijo del programa "Reciclatrón”. Foto: Especial.

