El alcalde Luis Mendoza invitó a la población a visitar las romerías navideñas instaladas en los 15 mercados públicos de Benito Juárez con la finalidad de impulsar el comercio local durante esta temporada, y también para fomentar la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones.

“Vecinas y vecinos, la temporada navideña es una época de unión, por ello, como cada año nuestros mercados se llenan de color y alegría con las romerías en donde podrán encontrar una amplia variedad de productos, regalos y alimentos. Los invito a que las visiten en familia porque así mantenemos vivas las tradiciones que le dan identidad y orgullo a Benito Juárez, además de apoyar a nuestros comerciantes y fortalecer la economía local”, destacó.

Estos centros de comercio populares estarán instalados hasta el 7 de enero y dentro de su oferta de productos destacan artículos para el hogar, ropa, juguetes y artesanías, así como una gran variedad gastronómica propia de esta época como ponche, buñuelos, tamales, elotes, entre otros alimentos y bebidas.

Lee también: Vinculan a proceso a José Eduardo, relacionado con el asesinato del estilista Miguel de la Mora; será procesado por homicidio calificado

Graciela Romero, quien lleva más de cuatro décadas dedicada al comercio, formar parte de la romería del Mercado Lázaro Cárdenas representa una parte importante de su historia. “Aquí todos los años ya es una tradición, tenemos más de 40 años teniendo el placer de atenderlos, trabajamos todos los días, estamos esperándolos, tenemos muy buena calidad”.

Para garantizar que todo se desarrolle con orden y seguridad, personal de Blindar BJ360, Protección Civil y del área de Mercados y Tianguis realizan de manera permanente recorridos de vigilancia con la finalidad de tener un área segura para que vecinos y visitantes puedan realizar sus compras sin ningún contratiempo.

En este sentido, Silvia Nácar, locataria del Mercado Tlacoquemécatl, reconoció la labor de los elementos de Protección Civil para que las actividades de las romerías se desarrollen oportunamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr /cr