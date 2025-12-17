Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico; juez le ratifica prisión preventiva oficiosa

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico; juez le ratifica prisión preventiva oficiosa

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

José Eduardo Balvanera Villaseca fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en contra del estilista Larios, también conocido como “Micky Hair”.

Durante una audiencia realizada la mañana de este miércoles en los juzgados orales de Doctor Lavista, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para la vinculación a proceso.

El juzgador impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Oriente.

Lee también

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue detenido el 16 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las autoridades, José Eduardo Balvanera Villaseca es señalado como la persona que realizó vigilancias previas en la zona donde fue asesinado el estilista, el 29 de septiembre, como parte de los actos previos al homicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]