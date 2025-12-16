Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a José Eduardo “N”, presuntamente vinculado al homicidio del estilista Miguel Ángel De la Mora, ocurrido el 29 de septiembre al exterior de un inmueble en la colonia Polanco Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con un comunicado conjunto, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, ejecutaron una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un hombre de 29 años, derivada de las indagatorias por el asesinato de la víctima, de 28 años, quien perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego en la avenida Moliere.

Las investigaciones establecieron que, tras el ataque, los probables responsables huyeron en una motocicleta negra, mientras que un vehículo blanco habría sido utilizado como “muro” para facilitar la fuga. Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, las autoridades identificaron ambos vehículos y reconstruyeron la ruta de escape.

Con apoyo de técnicas de investigación y el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se determinó la zona de movilidad del tripulante del automóvil blanco. Estos datos se integraron a la carpeta de investigación, lo que permitió al Ministerio Público obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión.

En cumplimiento del mandamiento judicial, elementos de la SSC y la FGJ se trasladaron a un domicilio en avenida Plan de San Luis, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, donde interceptaron al imputado. En el lugar se le notificó la orden en su contra, se le hicieron saber sus derechos de ley y fue trasladado a un centro penitenciario al oriente de la capital.

Las indagatorias señalan que el detenido habría realizado vigilancias previas en las inmediaciones del domicilio de la víctima en Polanco y que, al momento de los hechos, conducía el automóvil utilizado para proteger la huida de los autores materiales. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para identificar y ubicar a todos los posibles involucrados en el homicidio.

