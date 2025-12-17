Más Información
La alcaldía Coyoacán inauguró el Belén Navideño del Palacio de Cortés, el cual se encuentra instalado frente al kiosco del Jardín Hidalgo, uno de los puntos más emblemáticos de la demarcación.
A través de sus redes sociales, la alcaldía informó que las figuras que conforman el nacimiento fueron elaboradas por artesanas y artesanos de Coyoacán, principalmente de los pueblos originarios, lo que refuerza el valor cultural y comunitario de la obra.
El Belén Navideño tiene como objetivo representar la Anunciación, al pueblo de México y la llegada de los Reyes Magos, por lo que la propuesta artística fue desarrollada a manera de retablos mexicanos, retomando elementos de la tradición popular y religiosa del país.
Además, la instalación cuenta con un piso de color dorado, diseñado para simular la paja, lo que permite una mejor visibilidad de las figuras y realza el conjunto artístico.
“Inauguramos el ya tradicional Belén en Coyoacán, único por su gran tamaño y características; hecho por las y los artesanos de nuestros pueblos originarios. ¡Ven a conocerlo, está en el mero corazón de nuestra alcaldía, en el pórtico del Palacio de Cortés!”, señaló Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, a través de su cuenta de X.
