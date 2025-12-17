La alcaldía Coyoacán inauguró el Belén Navideño del Palacio de Cortés, el cual se encuentra instalado frente al kiosco del Jardín Hidalgo, uno de los puntos más emblemáticos de la demarcación.

A través de sus redes sociales, la alcaldía informó que las figuras que conforman el nacimiento fueron elaboradas por artesanas y artesanos de Coyoacán, principalmente de los pueblos originarios, lo que refuerza el valor cultural y comunitario de la obra.

El Belén Navideño tiene como objetivo representar la Anunciación, al pueblo de México y la llegada de los Reyes Magos, por lo que la propuesta artística fue desarrollada a manera de retablos mexicanos, retomando elementos de la tradición popular y religiosa del país.

Inauguran Belén Navideño en el Palacio de Cortés; artesanos de Coyoacán dan vida a la tradición. Foto: Especial

Además, la instalación cuenta con un piso de color dorado, diseñado para simular la paja, lo que permite una mejor visibilidad de las figuras y realza el conjunto artístico.

“Inauguramos el ya tradicional Belén en Coyoacán, único por su gran tamaño y características; hecho por las y los artesanos de nuestros pueblos originarios. ¡Ven a conocerlo, está en el mero corazón de nuestra alcaldía, en el pórtico del Palacio de Cortés!”, señaló Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, a través de su cuenta de X.

