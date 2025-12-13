Más Información

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

Exgobernador César Duarte comparece en el Altiplano; jueza decidirá vinculación a proceso por lavado de dinero

EU pide a inmigrantes en el país que se "vayan a casa"; "es lo más humano que puede hacer": Homan

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

La FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026 en apenas 24 horas

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Un hombre fue dentro de su departamento en la Unidad Habitacional Cuitláhuac, en la , este sábado 13 de diciembre.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos del edificio percibieron un olor fétido que provenía del interior de la vivienda, por lo que pidieron apoyo de los .

Cuando los rescatistas ingresaron al departamento confirmaron la presencia del vecino, quien ya había fallecido.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se movilizaron al lugar en espera de los Servicios Periciales para el resguardo del cuerpo y dar paso a las investigaciones por el deceso.

