Un hombre fue localizado sin vida dentro de su departamento en la Unidad Habitacional Cuitláhuac, en la alcaldía Azcapotzalco, este sábado 13 de diciembre.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos del edificio percibieron un olor fétido que provenía del interior de la vivienda, por lo que pidieron apoyo de los servicios de emergencia.

Cuando los rescatistas ingresaron al departamento confirmaron la presencia del vecino, quien ya había fallecido.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se movilizaron al lugar en espera de los Servicios Periciales para el resguardo del cuerpo y dar paso a las investigaciones por el deceso.

