La mañana de este sábado se registró un incendio en una vivienda en la alcaldía Iztapalapa, aparentemente a causa de una veladora que se cayó dentro del inmueble; una persona resultó lesionada.

Personal de emergencia tuvo conocimiento del fuego en un domicilio en la calle Gómez Farías, colonia Tenorios.

Bomberos de la Ciudad de México arribaron al lugar para combatir las llamas.

Personal médico atendió a una persona que presentó quemaduras en el rostro, de acuerdo con una ficha informativa de la Policía asignada a la zona.

Tras varios minutos, el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos logró sofocar las llamas.

El incidente habría comenzado por una veladora que cayó de un mueble y cuya flama se extendió, se informó.

