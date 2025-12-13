Más Información

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

Trump promete responder a ataque del Estado Islámico que mató a soldados de EU en Siria; "habrá represalias muy severas"

Trump promete responder a ataque del Estado Islámico que mató a soldados de EU en Siria; "habrá represalias muy severas"

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Costo del Metro se mantendrá en 5 pesos en 2026, asegura Clara Brugada

Costo del Metro se mantendrá en 5 pesos en 2026, asegura Clara Brugada

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

Durante la marcha de la Generación Z convocada para este domingo 14 de diciembre no habrá cambios en los protocolos de actuación de los policías capitalinos y habrá una presencia mínima de uniformados, informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

"Seguimos en lo mismo, queremos que sea la presencia mínima, queremos que sea eso, que sea mínima la presencia, solamente acompañamiento y que se garantice en plenitud el derecho a la expresión y manifestación", afirmó.

El jefe de la Policía capitalina dijo que se estará monitoreando la protesta anunciada a través de las redes sociales de la cuenta de Generación Z, para estimar el número de efectivos que la acompañarán.

Lee también

"Lo iremos viendo conforme se desarrolle la marcha, vamos viendo, lo estamos monitoreando constantemente y se irá concentrando personal si fuera necesario, pero en este momento estamos y atenderemos con la presencia mínima necesaria".

Una nueva manifestación de la Generación Z fue convocada para las 11 horas del domingo 14 de diciembre, la cual partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

En esta ocasión se hizo el llamado a vestir de blanco, marchar de forma pacífica y en silencio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]