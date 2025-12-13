Con un despliegue de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este 12 de diciembre arrancó el programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México, que se extenderá hasta el 11 de enero de 2026, para evitar la incidencia de accidentes de tránsito a causa del consumo de alcohol en las fiestas navideñas y de fin de año.

Al anunciar la puesta en marcha, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que el programa operará todos los días durante las 24 horas, con mil 130 puntos de revisión que estará instalados en las principales vialidades, así como en entradas y salidas de la Ciudad de México para prevenir accidentes en las zonas de mayor registro histórico de hechos de tránsito.

“Es una visión que pone en el centro la vida, la dignidad humana, el bienestar de la población; no se busca entonces castigar por castigar, buscamos evitar tragedia, ese es el objetivo buscamos proteger a las familias”, dijo y pidió a la población celebrar estas fiestas de fin de año sin manejar si se consumen bebidas alcohólicas.

“Este programa se mantiene por su efectividad y rigor, sobre todo por la capacidad que garantiza salvar vidas y es importante saber que contribuye a la seguridad vial en esta Ciudad y que la seguridad vial debemos verla como una responsabilidad compartida”, subrayó.

Brugada destacó que de 2003 a 2022, gracias a este programa se logró reducir en 78.2% la incidencia de hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, en los horarios de mayor incidencia; mientras que los hechos de tránsito fatales se disminuyeron 77%, de acuerdo con datos del Inegi.

Desde el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, la mandataria afirmó que se ha modernizado y profesionalizado a quienes atienden el programa, por lo que cada vez cuenta con un equipo más preparado y comprometido; además, dijo que actualmente 47% de quienes operan el Conduce sin Alcohol son mujeres.

“El 47% de quienes operan el programa son mujeres y la estructura que lo dirige, la estructura de mando son mujeres. Entonces, es muy importante decir que el exitoso programa Conduce sin Alcohol es operado y dirigido por mujeres”, resaltó.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que los módulos estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad, algunos en entradas y salidas de la capital.

“Todo el día, todos los días, más de 500 hombres y mujeres policías de diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como son las subsecretarías ya mencionadas, participarán en la implementación de estas jornadas decembrinas, contando, además, con la colaboración de las secretarías de Movilidad y Salud; de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y con el invaluable apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan”, señaló.

El jefe de la policía capitalina resaltó que se cuenta con tecnología de punta para garantizar la correcta aplicación y la precisión en las mediciones.

Además, dijo, se robustecen los mecanismos de supervisión externa, con el acompañamiento de representantes de las organizaciones de la sociedad civil en los puntos de revisión y de supervisión interna con la presencia de testigos supervisores de la Dirección General de Derechos Humanos y elementos de la Dirección General de Asuntos Internos.